KLM verkoopt dochterbedrijf voor cateringdiensten

AMSTELVEEN (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM verkoopt naar verwachting zijn dochterbedrijf voor cateringdiensten aan gategroup. De twee bedrijven hebben daarover een akkoord bereikt. KLM is al langer bezig met kostenbesparingen en de verkoop van KLM Catering Services maakt daar deel van uit.

Bij de overname wordt gategroup, een Zwitsers cateringbedrijf, voor 75 procent eigenaar van de cateringdochter van KLM. De luchtvaartmaatschappij houdt de andere 25 procent van de aandelen. Een overnameprijs is niet direct bekendgemaakt.

Bij KLM Catering Services werken ruim 1300 mensen. Zij bereiden vliegtuigmaaltijden voor meerdere luchtvaartmaatschappijen. De overname heeft geen invloed op het aantal banen bij het cateringbedrijf, stelt financieel directeur Bas Brouns van KLM.

De ondernemingsraden van KLM en KLM Catering Services moeten nog instemmen met de verkoop. Ook is nog toestemming nodig van toezichthouders.