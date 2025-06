KLM vindt schade en overlast door staking buiten proportie

HAARLEM (ANP) - KLM vindt een staking van grondpersoneel die de vakbonden FNV en CNV willen houden te ver gaan. In de rechtbank in Haarlem noemde een advocaat van de luchtvaartmaatschappij de actie disproportioneel, onder andere omdat die 161.000 passagiers in de problemen dreigt te brengen en voor 87 miljoen euro schade zorgt. Met een kort geding hoopt KLM de actie tegen te houden.

Bovendien zegt KLM nog helemaal niet uitgepraat te zijn met de bonden over nieuwe arbeidsvoorwaarden, waardoor het veel te vroeg zou zijn om naar een ingrijpende actie als een staking te grijpen. Eerder spraken de luchtvaartmaatschappij, grondpersoneel en medewerkers van andere afdelingen af om eerst over andere onderwerpen te onderhandelen en pas later over loon. FNV en CNV schenden die zogeheten procesafspraken, betoogden advocaten van KLM. De staking zou daardoor onrechtmatig zijn.