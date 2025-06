Turkije organiseert NAVO-top 2026, Albanië daarna aan de beurt

DEN HAAG (ANP) - De volgende NAVO-top vindt volgend jaar plaats in Turkije, staat in de slotverklaring van de top. Vorig jaar was al afgesproken dat Turkije de volgende vergadering van de alliantie mag organiseren, maar nu is ook bevestigd dat die in 2026 wordt gehouden.

Albanië zal gastland zijn bij de daaropvolgende NAVO-top, maar het is nog niet bekend of die in 2027 zal plaatsvinden. Het is niet ongebruikelijk voor het bondgenootschap om een jaar over te slaan. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2020.