NAVO belooft steun aan Oekraïne in slotverklaring

De NAVO heeft in de slotverklaring van de top in Den Haag beloofd om Oekraïne te blijven steunen. Dat was lang niet vanzelfsprekend, omdat de Amerikanen juist geen aandacht aan Oekraïne wilden besteden in de tekst.

"De bondgenoten bevestigen hun blijvende soevereine toezeggingen om steun te verlenen aan Oekraïne", staat in de korte verklaring. "De veiligheid van Oekraïne draagt bij aan die van ons, en daarom zullen de directe bijdragen aan de defensie en de defensie-industrie van Oekraïne ook worden meegenomen in de berekening van de defensie-uitgaven van de geallieerden."

Volgens ingewijden maakten de Amerikanen lange tijd bezwaar tegen de komst van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky naar Den Haag. De Amerikaanse president Donald Trump stelt zich op als bemiddelaar in de oorlog met Rusland en heeft de steun aan Oekraïne flink teruggeschroefd.

Minder centraal

Bij de top van vorig jaar in Washington stond Oekraïne nog centraal in de slotverklaring, die ook veel langer was. Het land werd toen 67 keer genoemd in de tekst. Dit jaar was dat slechts twee keer.

Secretaris-generaal Mark Rutte heeft tijdens deze top meerdere ontmoetingen gehad met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Daarin benadrukte hij dat Kyiv kan blijven rekenen op steun van de NAVO-landen en dat het land onderweg is op een "onomkeerbaar pad" naar toetreding tot de alliantie. Volgens diplomaten spreekt Rutte er zo nadrukkelijk over om te compenseren voor het feit dat die woorden niet in de slotverklaring staan.