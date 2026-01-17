Voor het derde jaar op rij minder verkeersongelukken

DEN HAAG (ANP) - Er waren iets minder verkeersongelukken in 2025 dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een analyse van het ANP van nieuwe politiecijfers. De politie registreerde het afgelopen jaar ongeveer 75.800 wegongevallen, ruim 600 minder dan in 2024. Het aantal verkeersongelukken daalt daarmee voor de derde keer op rij.

Onder wegongevallen vallen volgens de politie onder andere verkeersongelukken met letsel of dodelijke afloop en wegrijden na een ongeluk.

De meeste ongevallen gebeurden in Rotterdam. Hier registreerde de politie bijna 5700 ongelukken. Hierna volgt Amsterdam met ruim 5400 wegongevallen. De grootste afname was in Almere, waar de politie 210 ongevallen minder telde dan een jaar eerder.

De politie registreert deze cijfers sinds 2012. In dat jaar werden ook de meeste ongevallen geregistreerd, ruim 88.000.