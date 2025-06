SCHIPHOL (ANP) - KLM vliegt in ieder geval tot 1 juli niet op de Israëlische stad Tel Aviv. Dat besluit is genomen na aanvallen van Israël op Iran in de nacht van donderdag op vrijdag. De luchtvaartmaatschappij schortte eerder ook al vluchten op door spanningen in de regio.

"We blijven de situatie op de voet volgen en passen ons vluchtschema aan op het moment dat het weer veilig is", laat een woordvoerster weten. KLM vloog pas sinds eind vorige maand weer dagelijks op Tel Aviv.