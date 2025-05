KLM voorziet meer annuleringen door onderhoud Boeing 787's

AMSTELVEEN (ANP) - KLM verwacht de komende weken meerdere vluchten te moeten annuleren die zouden worden uitgevoerd met een Boeing 787. Volgens een woordvoerster gaat het mogelijk om enkele vluchten per dag, maar de maatschappij kan geen exacte cijfers geven. Dat wordt per dag bekeken.

Aanleiding is versneld onderhoud van een aantal Boeing 787's in de vloot van KLM. Bij eerder onderhoud is op bepaalde onderdelen niet de juiste procedure gevolgd bij zeven van die toestellen. De maatschappij verwacht dat de vliegtuigen na het extra onderhoud geleidelijk weer ingezet kunnen worden. "We zijn al met de eerste drie vliegtuigen bezig."

Passagiers van geschrapte vluchten worden volgens KLM omgeboekt naar een andere vlucht. Dat kan ook een vlucht van een andere maatschappij zijn. Ook zullen sommige Boeing 787-vluchten worden uitgevoerd met een Boeing 777.

KLM beschikt over een vloot van 228 vliegtuigen. Daarvan zijn 24 Boeing 787's, die wereldwijd worden ingezet voor verre bestemmingen.