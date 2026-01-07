VS neemt verkoop Venezolaanse olie over, zegt minister

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering is van plan de verkoop van Venezolaanse olie over te nemen. Met het geld wil de VS de economie van het Zuid-Amerikaanse land heropbouwen, stelt minister van Energie Chris Wright.

Wright schat dat de productie van ruwe olie in Venezuela op korte tot middellange termijn met enkele honderdduizenden vaten per dag omhoog kan. Venezuela heeft de grootste ruwe oliereserves ter wereld, meer dan 300 miljard vaten. Dat is ongeveer 17 procent van de wereldwijde oliereserves. Maar het land produceert relatief weinig olie, minder dan 1 miljoen vaten per dag. Dat is minder dan 1 procent van de olieproductie wereldwijd.

President Donald Trump heeft komende vrijdag een bijeenkomst gepland met Amerikaanse oliebedrijven. Persbureau Reuters meldt dat deze bijeenkomst gaat over het heropbouwen van de Venezolaanse olie-industrie.