ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS neemt verkoop Venezolaanse olie over, zegt minister

Economie
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 16:26
anp070126176 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering is van plan de verkoop van Venezolaanse olie over te nemen. Met het geld wil de VS de economie van het Zuid-Amerikaanse land heropbouwen, stelt minister van Energie Chris Wright.
Wright schat dat de productie van ruwe olie in Venezuela op korte tot middellange termijn met enkele honderdduizenden vaten per dag omhoog kan. Venezuela heeft de grootste ruwe oliereserves ter wereld, meer dan 300 miljard vaten. Dat is ongeveer 17 procent van de wereldwijde oliereserves. Maar het land produceert relatief weinig olie, minder dan 1 miljoen vaten per dag. Dat is minder dan 1 procent van de olieproductie wereldwijd.
President Donald Trump heeft komende vrijdag een bijeenkomst gepland met Amerikaanse oliebedrijven. Persbureau Reuters meldt dat deze bijeenkomst gaat over het heropbouwen van de Venezolaanse olie-industrie.
loading

POPULAIR NIEUWS

43271ac2

Waarom gaat de hypotheekrente weer omhoog

156925607_m

6 schoonmaaktips van kamermeisjes in hotels

ANP-546516217

Dit ene knopje kan je redden als je vastzit in de sneeuw en andere rijtips

212131975_m

Nieuw soort tandpasta blokkeert bacterie die tandvlees sloopt

ANP-546506095

Als je vlucht niet gaat: 9 dingen die altijd in je koffer moeten

77db9cfd-eec0-4d61-8497-9ca83c8f9a28

Musks Grok bedient nu ook pedofielen

Loading