AMSTERDAM (ANP) - Klaas Knot heeft de Spaanse kandidaat Pablo Hernández de Cos gefeliciteerd met de steun van de Europese leiders om de volgende president van de Europese Centrale Bank (ECB) te worden. Eerder op de dag werd via ingewijden bekend dat de EU-leiders hun voorkeur aan de Spanjaard hadden uitgesproken om de huidige ECB-president Christine Lagarde op te volgen.

"Ik heb er vertrouwen in dat zijn kalme aanpak en wijsheid de ECB door deze turbulente tijden zullen loodsen", aldus Knot in een verklaring.

Lagarde treedt volgend jaar februari af na een periode van acht jaar. De Cos en Knot werden gezien als mogelijke opvolgers, maar de kansen van oud-president Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) leken recent al kleiner te zijn geworden, nadat Frankrijk en Duitsland lieten blijken de Spaanse kandidaat te steunen. De officiële benoeming van De Cos volgt na de volgende EU-top in december, na consultatie van de ECB en het Europees Parlement.