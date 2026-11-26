PARAMARIBO (ANP) - Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas gaat een gasveld ontwikkelen en exploiteren in het diepzeegebied van Suriname. Dat maakte Petronas-topman Tengku Muhammad Taufik bekend in Paramaribo. De ontwikkeling van het Sloanea-veld in Blok 52 gaat 1,6 miljard Amerikaanse dollar kosten, zei de Surinaamse president Jennifer Geerlings-Simons.

Het is de eerste keer dat Suriname gas gaat winnen. Naar verwachting wordt het eerste gas gewonnen in 2030. De topman van Petronas stelde veel meer gas- en olieprojecten in het vooruitzicht. De Surinaamse president benadrukte dat Petronas Surinaamse werkers zal trainen en opleiden.

Staatsolie Maatschappij Suriname gaat deelnemen in dit project voor 20 procent en moet daar 320 miljoen dollar voor neertellen. Het eerste Surinaamse gasproject krijgt de naam 'KrakaWi'. Dat is Sranantongo voor, vrij vertaald, wij borgen of ondersteunen elkaar.