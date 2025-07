Koers Citigroup op Wall Street naar hoogste niveau sinds 2008

NEW YORK (ANP) - De aandelenkoers van de grote Amerikaanse bank Citigroup is dinsdag gestegen naar het hoogste niveau sinds de financiële crisis van 2008. Beleggers op Wall Street reageerden enthousiast op de aankondiging dat de bank komende maanden voor minstens 4 miljard dollar aan aandelen gaat inkopen. Het aandeel won bijna 4 procent.

De beurshandel stond verder in het teken van de resultaten van de grote banken JPMorgan Chase en Wells Fargo. JPMorgan (min 0,7 procent), de grootste bank van de VS, zag de omzet en winst dalen, maar presteerde desondanks beter dan verwacht. De inkomsten uit de handel in aandelen en obligaties stegen opnieuw flink door de onzekerheid op de beurzen over de heffingen van Trump. Ook deed de bank goede zaken met het begeleiden van beursgangen, fusies en overnames.

Wells Fargo (min 5,5 procent) hoefde in het afgelopen kwartaal minder geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald en zag de winst stijgen. De bank verlaagde echter de verwachting voor de rente-inkomsten dit jaar.