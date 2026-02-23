Koers Novo Nordisk daalt na testresultaten nieuw afslankmiddel

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Tegenvallende testresultaten van een nieuw afslankmedicijn van het Deense Novo Nordisk hebben tot een forse koersdaling op de beurs in Kopenhagen geleid. Het aandeel van de farmaceut zakte maandag tot bijna 17 procent.

Een behandeling met CagriSema van Novo Nordisk leverde na 84 weken gemiddeld 20,2 procent gewichtsverlies op. Daarmee presteerde het middel slechter dan tirzepatide van Amerikaanse concurrent Lilly, dat in dezelfde periode ruim 23 procent gewichtsverlies opleverde.

Topman Maziar Mike Doustdar van Novo Nordisk zegt "nog steeds ongelofelijk optimistisch" te zijn over CagriSema. De Deense farmaceut heeft grote behoefte aan een nieuw medicijn, nu de patenten op eerdere medicijnen Wegovy en het bekende Ozempic dit jaar deels verlopen.

Later dit jaar komen er nieuwe testresultaten van CagriSema. Volgens Novo Nordisk is dit een betere indicatie van het effect van het nieuwe afslankmiddel.