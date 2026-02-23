ECONOMIE
Premier Australië steunt schrappen Andrew uit lijn troonopvolging

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 13:52
CANBERRA (ANP) - De Australische premier Anthony Albanese is er voorstander van om de voormalige Britse prins Andrew Mountbatten-Windsor te schrappen uit de koninklijke lijn van troonopvolging. Dat schrijft Albanese in een brief aan premier Keir Starmer.
In de brief zegt Albanese dat zijn regering zal instemmen met elk voorstel om Andrew uit de lijn van opvolging te schrappen. "Ik ben het met Zijne Majesteit eens dat de wet nu zijn beloop moet hebben en dat er een volledig, eerlijk en gedegen onderzoek moet komen. Dit zijn ernstige beschuldigingen en Australiërs nemen ze serieus."
Andrew werd vorige week gearresteerd op verdenking van wangedrag in een openbare functie. Hij is al jaren in opspraak om zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein en zou toen hij handelsgezant was vertrouwelijke informatie aan Epstein hebben doorgespeeld.
Voor wijzigingen in de troonopvolging is nodig dat andere landen waar koning Charles staatshoofd is, waaronder dus Australië, akkoord gaan.
