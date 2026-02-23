Man valt Jehova's getuigen aan met mes in Duitsland

WÜRZBURG (ANP/DPA) - Een man heeft drie Jehova's getuigen aangevallen met een mes bij een treinstation in het Duitse Würzburg. Volgens de politie raakten de drie mannen lichtgewond. Voorbijgangers, waaronder een politieagent in burgerkleding, wisten de dader te overmeesteren.

De verdachte benaderde de groep van Jehova's getuigen en maakte stekende bewegingen. Daarnaast zou hij twee mannen fysiek hebben aangevallen. De slachtoffers hebben geen steekwonden.

De Jehova's getuigen zijn een gesloten christelijke groep met een eigen interpretatie van de Bijbel. Aanhangers geloven dat het einde van de wereld nabij is en dat zij als uitverkoren gemeenschap zullen worden gered.