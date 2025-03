Politie onderzoekt opzet bij fatale aanrijding in Maassluis

MAASSLUIS (ANP) - De politie houdt er rekening mee dat er mogelijk opzet in het spel was bij het dodelijke ongeluk van afgelopen weekend in Maassluis. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van De Telegraaf. "Het onderzoek is nog volop gaande en er wordt veel over gespeculeerd, maar opzet is een van de scenario's die we onderzoeken."

In de nacht van zaterdag op zondag kwam een 18-jarige man uit het Zuid-Hollandse dorp De Lier om het leven nadat hij in het nabijgelegen Maassluis was aangereden door een auto. De vier inzittenden van die auto, vier mannen van 18, 19, 20 en 23 jaar uit Den Haag, zijn aangehouden. Zij worden momenteel verdacht van openlijk geweld en doodslag, aldus de politiewoordvoerder. Naar verwachting wordt het viertal later deze week voorgeleid bij de rechter-commissaris.