Koeweit: zware schade aan oliefaciliteiten door Iraanse aanval

Economie
door anp
zondag, 05 april 2026 om 13:28
KOEWEIT (ANP/RTR/AFP) - Het staatsolieconcern van Koeweit zegt dat een Iraanse drone-aanval zware schade heeft aangericht aan oliefaciliteiten in de Golfstaat. Volgens Kuwait ​Petroleum ⁠Corporation is er brand ontstaan bij olie-infrastructuur door de aanval.
Brandblusteams zijn bezig de branden te bestrijden om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere installaties. Er zijn geen gewonden gemeld. Eerder meldde Koeweit al dat er aanvallen op overheidsgebouwen waren door Iran.
Koeweit is de afgelopen dagen al vaker bestookt door Iran met schade aan verschillende faciliteiten, waaronder een olieraffinaderij, ontziltingsinstallatie en een energiecentrale. Het OPEC-lid is een belangrijke olieproducent.
