Paus roept wereldleiders in paasboodschap op voor vrede te kiezen

VATICAANSTAD (ANP) - Paus Leo XIV heeft in zijn eerste paasboodschap wereldleiders opgeroepen om "te kiezen voor vrede". Hij sprak op een vol Sint-Pietersplein over de vele conflicten in de wereld, maar noemde geen landen en gebieden bij naam.

"We raken gewend aan het geweld, leggen ons erbij neer en raken onverschillig over de dood van duizenden mensen", zei Leo. Hij stelde vast dat er een 'globalisering van de onverschilligheid' heerst, in de woorden van zijn voorganger Franciscus. Die verscheen vorig jaar met Pasen voor het laatst op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek. Een dag later overleed hij.

Paus Leo heeft zich in zijn eerste jaar vaker kritisch uitgelaten over wereldleiders die oorlogen beginnen. Hij riep op om komende zaterdag samen te komen op het Sint-Pietersplein voor een gebedswake voor vrede.

Geen Nederlands

Het is de veertigste keer dat Nederland de bloemen levert voor de paasviering van de paus. Volgens het Vaticaan staan er 65.000 tulpen, narcissen en hyacinten op het Sint-Pietersplein.

De traditie begon in 1986, het jaar nadat paus Johannes Paulus II een bezoek had gebracht aan Nederland. Zijn uitspraak 'bedankt voor de bloemen' werd een gevleugelde uitspraak in Nederland. Zijn opvolger Benedictus XVI nam die traditie over. Franciscus deed dat niet, maar bedankte Nederland wel geregeld in het Italiaans voor de bloemen.

Leo zei tijdens zijn eerste paasboodschap niets over de bloemen en sprak geen Nederlands. Wel wenste hij de katholieken een fijn Pasen in tien talen, waaronder Arabisch, Pools en Engels.