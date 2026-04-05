Wiebes niet gewend aan favorietenrol voor de Ronde van Vlaanderen

OUDENAARDE (ANP) - Lorena Wiebes is er "nog niet helemaal" aan gewend dat ze tot de topfavorieten behoort in de Ronde van Vlaanderen. Dat zei de Nederlands kampioen voor de start van de koers in Oudenaarde.

"Ik hoop betere benen te hebben dan vorig jaar en lang mee te zitten", zei de wielrenster van SD Worx-Protime. Wiebes laat dit voorjaar zien dat ze meer dan een pure sprinter is. Zo liet ze zich meermaals aanvallend zien in finales en won ze In Flanders Fields, de nieuwe naam van Gent-Wevelgem. "Dit is toch wel een tikje zwaarder dan Wevelgem", zei Wiebes over het parcours van De Ronde.

Hoewel ze deze zondag kans maakt op de zege, is het niet de belangrijkste koers voor Wiebes. "Mijn grootste doel ligt nog aan het eind van het voorjaar", zei ze, doelend op de Amstel Gold Race in Nederland.