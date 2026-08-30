Dit kost een biertje in Europa

Wie deze zomer op een terras in Europa neerstrijkt, kan voor hetzelfde halve litertje bier enorm verschillend uit zijn. Een kaart van Brilliant Maps, gebaseerd op gegevens van prijsdatabase Numbeo, vergelijkt de gemiddelde prijs van 0,5 liter binnenlands tapbier in restaurants. Het gaat dus niet om een flesje uit de supermarkt, een speciaalbier of de prijs op een festival.

Land Gemiddelde prijs voor 0,5 liter tapbier Oekraïne €0,89 Belarus €1,12 Bosnië en Herzegovina €1,79 Tsjechië €1,98 Hongarije €2,01 Portugal €2,50 Spanje €3,00 Polen €3,24 Duitsland €4,00 België €4,00 Griekenland €4,50 Nederland €5,00 Italië €5,00 Verenigd Koninkrijk €5,23 Frankrijk €6,00 Ierland €6,00 Zweden €6,56 Denemarken €6,70 Finland €7,00 Noorwegen €8,48

Bron: Brilliant Maps op basis van Numbeo; de bedragen zijn gemiddelde prijzen in euro’s voor een halve liter lokaal tapbier in een restaurant.

Oost goedkoop, noord duur

De geografische lijn is opvallend helder:

In Oost-Europa is bier vaak zeer goedkoop. In Tsjechië, een klassiek bierland, kost een halve liter gemiddeld nog geen €2.

Portugal en Spanje blijven aantrekkelijke terrasbestemmingen: respectievelijk €2,50 en €3 voor een halve liter.

Nederland valt met €5 in de West-Europese middengroep, samen met onder meer Italië.

Scandinavië is het duurst. Noorwegen spant de kroon met €8,48 gemiddeld, gevolgd door Finland, Denemarken en Zweden. Brilliant Maps wijst daarbij op de hoge alcoholaccijnzen in de regio als mogelijke verklaring.brilliantmaps

Nederland vergeleken

Voor een Nederlands terrasbezoeker betekent de kaart dat een halve liter bier in Portugal gemiddeld ongeveer de helft kost van wat men hier betaalt. In Spanje ligt de prijs circa 40 procent lager dan in Nederland. In Noorwegen is datzelfde glas juist bijna 70 procent duurder dan de Nederlandse gemiddelde prijs.

De cijfers zijn vooral geschikt als globale reisindicatie. Prijzen kunnen binnen landen sterk uiteenlopen: een toeristisch plein, luchthaven, skigebied of hoofdstad is doorgaans duurder dan een buurtcafé buiten het centrum. Ook wisselkoersen, lokale belastingen en de actualiteit van door gebruikers ingevoerde Numbeo-prijzen kunnen het beeld beïnvloeden.