Koffieketen Starbucks bij stijgers op afwachtend Wall Street

NEW YORK (ANP) - Starbucks behoorde woensdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De koffieketen verkocht afgelopen kwartaal opnieuw minder koffie en snacks, maar de omzet viel desondanks hoger uit dan verwacht. Starbucks kampt al langer met dalende verkopen, onder meer doordat klanten minder besteden na prijsverhogingen en lange wachttijden. De vorig jaar aangetreden topman Brian Niccol probeert daar verandering in te brengen.

Niccol heeft plannen doorgevoerd om de service te versnellen, de cafés aantrekkelijker te maken en het menu te vernieuwen. Volgens de topman liggen deze plannen voor op schema. Ook belooft hij in 2026 een "golf van innovatie". Het aandeel werd daarop 1,6 procent hoger gezet.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. Beleggers kijken vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 44.678 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 6380 punten en de techgraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 21.157 punten.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo maakte loonstrookverwerker ADP bekend dat er in het Amerikaanse bedrijfsleven in juli 104.000 banen zijn bijgekomen. Dat was meer dan verwacht. Ook werd bekend dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal is gegroeid, na een krimp in het eerste kwartaal.

De Fed zal naar verwachting de rente opnieuw ongewijzigd laten, ondanks kritiek van president Donald Trump die lagere leenkosten wil. Beleggers zijn echter vooral benieuwd of Fed-baas Jerome Powell iets zal zeggen over een mogelijke renteverlaging later dit jaar.

Booking Holdings klom 1,5 procent. Het moederbedrijf van onder meer Booking.com profiteerde in het tweede kwartaal opnieuw van een sterke vraag naar overnachtingen en reizen. Wel waarschuwde het bedrijf voor de "toegenomen onzekerheid in de geopolitieke en macro-economische omgeving". Die raakt mogelijk de uitgaven van consumenten en hun reisgedrag.

Motorfietsenbouwer Harley-Davidson werd ruim 20 procent hoger gezet na bekendmaking van cijfers. Daarbij werd ook gemeld dat het bedrijf een deal heeft gesloten over de verkoop van een belang in zijn financieringstak aan investeringsmaatschappijen. Met die opbrengst gaat Harley-Davidson onder meer schulden aflossen.