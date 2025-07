Wielrenster Le Court wint vijfde etappe in Tour en herovert geel

GUÉRET (ANP) - Kimberley Le Court heeft de vijfde etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De 29-jarige op Mauritius geboren renster van AG Insurance - Soudal was de beste in de sprint van een kleine groep met de meeste klassementsfavorieten, voor Demi Vollering en Anna van der Breggen.

Le Court nam met de ritzege ook de gele leiderstrui over van Marianne Vos, die op kleine afstand finishte. De renster reed eerder na de tweede etappe één dag in de gele trui.

De Tour gaat donderdag verder met een lastige zesde etappe met beklimmingen van de eerste en tweede categorie. De Tour de France Femmes duurt tot en met zondag.

Lange aanloop

De rit van Chasseneuil-du-Poitou naar Guéret begon met een lange aanloop, met in de finale drie beklimmingen, waarvan de top van Le Maupuy van de derde categorie op ongeveer 6 kilometer van de streep lag. Door valpartijen en eerdere blessures stapten meerdere rensters aan het begin van de etappe af, onder wie de Italiaanse sprintster Elisa Balsamo en de Amerikaanse olympisch kampioene Kristen Faulkner.

Na verschillende aanvallen kreeg een kopgroep van vijf de ruimte, met daarbij voormalig Parijs-Roubaix-winnares Alison Jackson uit Canada, de Australische Brodie Chapman en Anneke Dijkstra van VolkerWessels. De groep kreeg maximaal ruim vier minuten voorsprong, maar onder aanvoering van Movistar liep die marge snel terug. Op de eerste klim moest Dijkstra lossen.

Slotklim

Een groepje met Shirin van Anrooij en Silke Smulders haalde Chapman bij, die als laatste van de vluchters was overgebleven, maar werd nog voor de slotklim ingelopen. Le Court won de sprint om de bonificatieseconden, daarna versnelde Vollering, waardoor Vos een gaatje moest laten. Puck Pieterse had de kopgroep eerder al laten gaan.

Van der Breggen dook als eerste de afdaling in van de groep met ook Vollering, Pauliena Rooijakkers, Le Court, de Française Pauline Ferrand-Prévot en Katarzyna Niewiadoma uit Polen. De groep met Vos kon niet meer terugkomen. In de sprint kwam Vollering nog dichtbij, maar Le Court was de snelste en won als eerste renster uit een Afrikaans land een Touretappe bij de vrouwen.

In het algemeen klassement heeft Le Court 18 seconden voorsprong op Ferrand-Prévot en 23 op Vollering.