Koffieprijs op hoogste niveau in 40 jaar om wereldwijde schaarste

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De koffieprijzen blijven in rap tempo stijgen en bereikten woensdag in New York het hoogste niveau in meer dan veertig jaar. Wereldwijde zorgen over de beschikbaarheid liggen hieraan ten grondslag, wat de kans vergroot dat consumenten straks nog meer moeten neertellen voor koffie.

Arabicakoffiebonen, populair voor speciale koffies zoals espresso, stegen met meer dan 3 procent en bereikten het hoogste niveau sinds 1977. Dit jaar zijn de prijzen al met bijna 70 procent gestegen.

Een ernstige droogte eerder dit jaar in Brazilië heeft tot grote zorgen geleid over de koffieoogst. In Vietnam, de andere wereldwijde koploper in de koffieproductie, leidde droogte tijdens de groeiperiode en hevige regenval tijdens de oogst tot extra problemen. Deze omstandigheden drijven de prijzen verder op, wat cafés en koffiebranders met hogere kosten confronteert. Die kosten zullen waarschijnlijk worden doorberekend aan de consument.