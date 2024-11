Nederlandse Europarlementariërs hebben geworsteld over Commissie

STRAATSBURG (ANP) - Nederlandse Europarlementariërs van GroenLinks-PvdA, Volt en BBB hebben geworsteld over hun steun aan de nieuwe Europese Commissie. Om verschillende redenen hebben zij besloten voor te stemmen, zo bleek na afloop van de stemming in het Europees Parlement. Toch is dat niet echt van harte gegaan.

Zo heeft GroenLinks-PvdA nog steeds "grote bezwaren" tegen de Hongaarse Eurocommissaris Olivér Várhelyi (Gezondheid en Dierenwelzijn) en de Italiaan Raffaele Fitto (Cohesiebeleid), zei GroenLinks-PvdA Europarlementariër Bas Eickhout. Fitto "lapt de rechtsstaat aan zijn laars en heeft een anti-Europese agenda", zei Eickhout, die ook partijleider is van de Groenen. Zo iemand zou wat GroenLinks-PvdA betreft geen deel moeten uitmaken van de Europese Commissie.

Ook de twee Europarlementariërs van Volt hebben grote moeite met Fitto en Várhelyi. Várhelyi is niet alleen door de Hongaarse premier Viktor Orbán opnieuw naar voren geschoven, maar hij heeft in zijn eerste termijn als Eurocommissaris de Europarlementariërs voor idioten uitgemaakt. De radicaal-rechtse Fitto zwaait vanaf 1 december over het cohesiebeleid, waarin een derde van de EU-begroting omgaat. Via het cohesiebeleid moeten achtergestelde regio's in de EU vooruit geholpen worden.

Voor BBB "was het een zware interne worsteling" wat betreft de Spaanse Teresa Ribera (Concurrentiekracht), zei BBB-Europarlementariër Jessika van Leeuwen. "Ribera ligt in Spanje nog altijd zwaar onder vuur vanwege mogelijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de desastreuze overstromingen in Valencia en omstreken."