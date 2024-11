LELYSTAD (ANP) - Een minderjarig meisje uit Lelystad is aangehouden voor het verspreiden van berichten op sociale media waarin zij dreigementen uitte richting scholen in Lelystad. Vanaf afgelopen maandagavond gingen berichten rond waarin werd opgeroepen om op diverse scholen in Lelystad te gaan schieten.

Het meisje is volgens de politie woensdag aangehouden.