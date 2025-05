Koopwoningen in april 10,2 procent duurder dan jaar eerder

DEN HAAG (ANP) - De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in april gemiddeld 10,2 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster op basis van nieuwe cijfers. Gemiddeld kostte een woning 472.054 euro.

De prijsstijging is iets minder sterk dan die in maart, toen een bestaande koopwoning op jaarbasis gemiddeld 10,6 procent duurder werd. In vergelijking met maart stegen de prijzen in april met 0,7 procent. Dat is dezelfde toename als tussen februari en maart.

De huizenprijzen bereikten een piek in juli 2022. Daarna daalden deze weer, om vanaf juni 2023 weer te stijgen. Volgens het CBS liggen de prijzen inmiddels gemiddeld 11 procent hoger dan tijdens de piek in juli 2022.

Vraag en aanbod

Dat huizen duurder worden heeft onder andere te maken met de vraag die veel groter is dan het krappe aanbod. Ook de dalende hypotheekrente heeft een rol gespeeld, evenals gestegen inkomens waardoor mensen meer te besteden hadden.

Het Kadaster maakte daarnaast bekend dat er in april 18.915 woningen zijn verkocht. Dat is ongeveer een vijfde meer dan een jaar eerder. Het Kadaster meldde begin deze maand al dat er ook meer woningtransacties waren in januari tot en met maart, vooral onder doorstromers en starters.