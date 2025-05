Wat is de popcornlong? De ernstige en onomkeerbare ziekte die je krijgt van vapen.

Popcornlong , officieel bekend als bronchiolitis obliterans , is een zeldzame maar ernstige en onomkeerbare longziekte die gekenmerkt wordt door schade aan de kleinste luchtwegen in de longen (bronchiolen). Deze aandoening veroorzaakt littekenweefsel en ontstekingen in de longen, waardoor de luchtdoorstroming ernstig wordt belemmerd.

Oorzaak en naamgeving

De term 'popcornlong' ontstond in het begin van de jaren 2000, toen meerdere werknemers in een fabriek voor magnetronpopcorn longproblemen ontwikkelden na het inademen van een chemische stof genaamd diacetyl. Deze stof geeft popcorn zijn kenmerkende boterachtige smaak. In 2000 werd onderzoek gedaan naar acht voormalige medewerkers van een popcornfabriek die deze aandoening hadden ontwikkeld, wat leidde tot de bijnaam "popcornlong".

Diacetyl is een smaakstof die bij verneveling een giftige inhalatiestof wordt. Het veroorzaakt ontstekingen en littekenvorming in de bronchiolen, waardoor de lucht steeds moeilijker doorheen kan stromen. Naast diacetyl kunnen ook andere giftige chemicaliën zoals pentanedione, acetoïne, formaldehyde en acetaldehyde popcornlong veroorzaken.

Verband met vapen

Het verband tussen vapen en popcornlong komt voort uit het feit dat veel e-sigaretten smaakstoffen bevatten die diacetyl of vergelijkbare chemicaliën bevatten:

Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat driekwart (76,5%) van de geteste e-sigaretten diacetyl bevatte, en ongeveer de helft bevatte pentanedione en acetoïne.

Hoewel diacetyl officieel verboden is in e-sigaretten in de EU en het VK, is dit niet het geval in de VS en andere landen. Bovendien zijn er veel illegale vapes in omloop die mogelijk niet aan de regelgeving voldoen.

Een belangrijk punt is dat chemicaliën die veilig zijn om te eten, niet noodzakelijk veilig zijn om in te ademen. Bij consumptie worden deze stoffen gefilterd door het spijsverteringsstelsel en de lever, maar bij inademing komen ze rechtstreeks in de longen en vervolgens in de bloedbaan terecht.

Symptomen

De symptomen van popcornlong ontwikkelen zich relatief snel (binnen 2-8 weken) in vergelijking met andere longaandoeningen zoals COPD[. De belangrijkste symptomen zijn:

Aanhoudende hoestbuien (vaak droge hoest)

Kortademigheid

Piepende ademhaling

Vermoeidheid

Verminderde inspanningstolerantie

Griepachtige symptomen (inclusief koorts)

Gewichtsverlies