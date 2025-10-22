Koopwoningen in september 7 procent duurder

DEN HAAG (ANP) - De prijzen van koopwoningen zijn in september 7 procent gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met augustus bleef het gemiddelde prijsniveau in september gelijk, maakte statistiekbureau CBS bekend op basis van gegevens van het Kadaster.

De gemiddelde verkoopprijs voor een bestaande koopwoning bedroeg vorige maand 489.072 euro. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalden de prijzen enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend echter weer stijgend. In september lagen de prijzen gemiddeld 14 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dat huizen duurder worden, is vooral te danken aan het nog altijd krappe huizenaanbod, maar ook andere factoren als de stand van de hypotheekrente en de stevige stijging van de lonen spelen een rol.

In september wisselden bijna 22.000 woningen van eigenaar, bijna een kwart meer dan een jaar eerder. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn bijna 171.500 woningen verkocht, 17 procent meer dan een jaar eerder.