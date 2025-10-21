Dit populaire dieet is misschien gevaarlijk als je het lang volhoudt

Een populair dieet blijkt aanzienlijke gezondheidsrisico's met zich mee te brengen wanneer muizen het te lang volhouden. Of dit ook bij mensen het geval is, is nog niet duidelijk.

Onderzoekers van de Universiteit van Utah hebben muizen opgevolgd gedurende een periode van bijna een jaar. Verschillende groepen muizen kregen verschillende diëten. De groep die het zogenoemde ketodieet volgde, een koolhydraatarm, vetrijk dieet, bleef slanker dan de groep muizen op een standaard vetrijk dieet. Toch ontwikkelde deze groep ernstige gezondheidsproblemen.

Glucose en leverklachten

De muizen kregen het zeer moeilijk om hun bloedsuikerspiegel te reguleren, ondanks dat ze een normaal gewicht behielden. Anders dan bij gewone obesitas was er geen sprake van insulineresistentie. In plaats daarvan produceerde de alvleesklier te weinig insuline om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden.

Daarnaast hadden de dieren sterk verhoogde waarden van triglyceriden en vetzuren in hun bloed. Mannelijke muizen ontwikkelden leververvetting en hun lever begon minder goed te werken.

Verstopt Golgi-apparaat

Hoe komt dit? Het extreem hoge vetgehalte lijkt stress te veroorzaken in de cellen van de alvleesklier. Analyse van het RNA in deze cellen toonde aan dat het eiwittransport niet meer goed gebeurde. Het Golgi-apparaat, een soort distributecentrum binnen cellen dat eiwitten verwerkt en verstuurt, raakte als het ware verstopt.

Elektronenmicroscopen bevestigden dit: het Golgi-apparaat was opgezwollen en gefragmenteerd. Hierdoor konden insulineblaasjes niet goed worden gemaakt en afgegeven.

Het goede nieuws: toen de muizen terug werden gezet op een normaal dieet, verdwenen de klachten grotendeels weer. De schade lijkt dus niet permanent. Of dit bij mensen op dezelfde manier werkt, moet nog blijken uit toekomstig onderzoek.