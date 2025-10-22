Trump haalt bakzeil: geen behoefte aan zinloze bijeenkomst met Poetin

De Amerikaanse president Donald Trump heeft geen behoefte aan een "zinloze bijeenkomst" met de Russische president Vladimir Poetin. Dat zei hij tijdens een Divali-viering in het Witte Huis tegen de pers.

Trump kondigde vorige week aan dat hij Poetin zou treffen in Boedapest om te praten over mogelijkheden om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Hij zei toen op sociale media na een telefoongesprek met Poetin dat grote vooruitgang was geboekt.

Een bron binnen het Witte Huis zei dinsdag echter tegen internationale media dat op korte termijn geen bijeenkomst is gepland. Het was toen onduidelijk of nog wel wordt gekeken naar een ontmoeting op een langere termijn.

Trump kreeg daarop in het Witte Huis de vraag hoe het zit met de plannen voor een ontmoeting. Hij liet in zijn reactie in het midden of het gesprek nog zal plaatsvinden. "We hebben nog geen beslissing genomen."