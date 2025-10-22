ECONOMIE
5 manieren om op te houden je te schamen

psychologie
door Ans Vink
woensdag, 22 oktober 2025 om 6:09
bijgewerkt om woensdag, 22 oktober 2025 om 6:21
Velen van ons schamen zich vaak of altijd een beetje. Vaak weet je niet eens waarom je je schaamt, maar je voelt voortdurend dat je tekortschiet. Voor wat? Zelfs dat weet je vaak niet. Maar schamen doe je je el.
Schaamte kan als een onzichtbare last op onze schouders drukken. In een tijdperk waarin alles draait om succes en perfectie, is het belangrijk om te leren hoe je deze schaamte loslaat. Met deze vijf praktische stappen kies je voor een gezonder en vrijer leven—zonder onnodige schuldgevoelens.
1. Realiseer je dat schaamte meestal is aangeleerd
Schaamte ontstaat vaak door verwachtingen van buitenaf. Je hebt geleerd om streng te zijn voor jezelf, maar die boodschappen komen meestal niet uit jouzelf. Door te beseffen dat schaamte sociaal is aangeleerd, zet je de eerste stap richting bevrijding.
2. Omarm zelfcompassie
Voel je schaamte? Benader jezelf dan met zachtheid in plaats van met kritiek. Fouten maken hoort bij het leven en zegt niets over je waarde als mens. Zelfcompassie is het krachtigste wapen tegen schaamte.
3. Maak je eigen definitie van welzijn
Wat werkt voor anderen, hoeft niet voor jou te werken. Stel jezelf de vraag: “Wat heb ik nu nodig?” Pas je leven aan op jouw wensen en grenzen, zonder te voldoen aan andermans ideaalplaatje.
4. Wees eerlijk over je drijfveren
Overmatig werken of presteren kan schaamte in stand houden: je wilt bewijzen dat je goed genoeg bent. Sta stil bij je motivatie en wees kritisch op patronen van ‘overpresteren’. Geef jezelf toestemming om te ontspannen en om hulp te vragen.
5. Stel jezelf elke dag de vraag: ‘Wat heb ik vandaag écht nodig?’
Zoek dagelijkse momenten van rust, plezier of verbinding en durf gezonde grenzen te stellen. Werk aan een leven dat jou energie geeft—niet aan een leven dat past bij de eisen van anderen.
Op weg naar een schaamtevrij bestaan draait het niet om perfectie, maar om acceptatie. Zet jezelf op één, en ontdek dat jouw waarde losstaat van prestaties of goedkeuring.

