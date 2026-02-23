Koopwoningen ruim 5 procent duurder in januari

DEN HAAG (ANP) - De prijzen van koopwoningen waren in januari gemiddeld 5,4 procent hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van het Kadaster. De prijsstijging vlakt daarmee voor de tiende maand op rij af. In december stegen de prijzen nog met 5,8 procent.

Vergeleken met een maand eerder stegen de prijzen in januari met 1,2 procent. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning was vorige maand 493.875 euro.

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. De prijzen daalden vervolgens een aantal maanden, maar die trend sloeg medio 2023 weer om. De gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning ging vorig jaar meerdere maanden op rij met meer dan 10 procent omhoog. De prijs van een bestaande koopwoning lag in januari gemiddeld dan ook ruim 15 procent hoger dan tijdens de vorige piek in 2022.

Huizenprijzen blijven stijgen

De huizenprijzen zullen dit en volgend jaar blijven stijgen, voorspelden economen van ING, Rabobank en ABN Amro eerder. Dat is een gevolg van het krappe aanbod op de woningmarkt. Er worden niet voldoende nieuwbouwwoningen gebouwd om aan de vraag te voldoen. Daarnaast stijgen de inkomens van huishoudens, waardoor kopers meer te besteden hebben.

Dat de mate waarin de huizenprijs stijgt wel iets afvlakt, is een gevolg van zogenoemde uitponden, waarbij beleggers voormalige huurhuizen te koop zetten. Dit gebeurde de afgelopen tijd massaal vanwege aangescherpte regels voor huurwoningen. Daardoor neemt het aanbod van koopwoningen toe. Bovendien gaat het hierbij vaak om appartementen, wat de gemiddelde huizenprijs drukt. Aan die verkoopgolf van huurwoningen komt 1 juli van dit jaar een eind, stelde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) eerder. De NVM zei niet te verwachten dat de prijs van koopwoningen vervolgens weer veel sterker stijgt.

Het Kadaster zag in januari ruim 5 procent meer transacties dan een jaar eerder. Vorige maand werden bijna 19.000 woningtransacties geregistreerd.