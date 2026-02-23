Kosten wederopbouw Oekraïne lopen op tot 588 miljard dollar

WASHINGTON (ANP/AFP) - De kosten van de wederopbouw van Oekraïne zijn bijna vier jaar na de inval van Rusland opgelopen tot 588 miljard dollar. Dat meldt de Wereldbank maandag in een rapport, in samenwerking met de Oekraïense regering, de Verenigde Naties en de Europese Commissie. Het bedrag is ruim 12 procent hoger dan een jaar geleden.

De schatting van de kosten gaat over de periode van de dag van de inval, 24 februari 2022, tot eind vorig jaar. De schade is het grootst in de woningsector. Zo'n 14 procent van de woningvoorraad is beschadigd of vernietigd, met 61 miljard dollar aan schade als gevolg. De kosten van schade aan de transportsector bedragen 40,3 miljard dollar. Vooral spoorwegen liepen veel schade op sinds het begin van de Russische inval.

De kosten zijn vorig jaar het hardst gestegen voor de wederopbouw van de energie-infrastructuur. De schade nam met 21 procent toe tot 18 miljard dollar. Door Russische raketaanvallen zaten sommige burgers tot 18 uur per dag zonder stroom.