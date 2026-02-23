ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kosten wederopbouw Oekraïne lopen op tot 588 miljard dollar

Economie
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 15:25
anp230226135 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - De kosten van de wederopbouw van Oekraïne zijn bijna vier jaar na de inval van Rusland opgelopen tot 588 miljard dollar. Dat meldt de Wereldbank maandag in een rapport, in samenwerking met de Oekraïense regering, de Verenigde Naties en de Europese Commissie. Het bedrag is ruim 12 procent hoger dan een jaar geleden.
De schatting van de kosten gaat over de periode van de dag van de inval, 24 februari 2022, tot eind vorig jaar. De schade is het grootst in de woningsector. Zo'n 14 procent van de woningvoorraad is beschadigd of vernietigd, met 61 miljard dollar aan schade als gevolg. De kosten van schade aan de transportsector bedragen 40,3 miljard dollar. Vooral spoorwegen liepen veel schade op sinds het begin van de Russische inval.
De kosten zijn vorig jaar het hardst gestegen voor de wederopbouw van de energie-infrastructuur. De schade nam met 21 procent toe tot 18 miljard dollar. Door Russische raketaanvallen zaten sommige burgers tot 18 uur per dag zonder stroom.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549637638

Aldi keert terug: hoe de ongezellige dozenwinkel een moderne prijsvechter werd

155989585_m

Je koptelefoon kan schadelijk zijn

2025-12-12t181134z-657674452-rc2yeiaxr4za-rtrmadp-3-ukraine-crisis-south-frontline

Het dorp waar Russische soldaten een levensverwachting van 12 minuten hebben

wat-vraagt-winter-vol-liefde-ster-pearl-voor-een-schilderij-dit-bedrag-verrast-fans

Wat kost een schilderij van ‘Winter vol liefde’-ster Pearl? Fans staan versteld

167589640_m

Trumps tariefblunder: hoe China en Brazilië de grote winnaars worden van het nieuwe handelsbeleid

Deadliest-Viruses-Site

De 10 dodelijkste virussen ter wereld

Loading