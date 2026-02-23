Bergsma: olympisch schaatsen van 2030 in Thialf mooie kans

AMSTERDAM (ANP) - Jorrit Bergsma vindt het een mooie kans voor Nederland om het olympisch schaatstoernooi van 2030 in Thialf te organiseren. Dat zei de 40-jarige schaatser na aankomst op Schiphol. Samen met een groot deel van de Nederlandse olympische ploeg arriveerde hij daar maandagmiddag vanuit Milaan, waar hij op de Olympische Spelen goud op de massastart en brons op de 10 kilometer veroverde.

Frankrijk is in 2030 gastland van de volgende Winterspelen en bekijkt mogelijkheden om het schaatstoernooi in Heerenveen te laten plaatsvinden. "Winterspelen in Nederland, dat zal onmogelijk worden", stelt Bergsma. "Dit is een mooie manier om toch een deel van de Winterspelen in Nederland, in Friesland, te krijgen. Het is een ontzettend mooie kans."

De ervaren Fries betwijfelt of hij zelf van de partij is. "Wie weet. Ik heb er een hard hoofd in dat ik dat nog vier jaar kan volhouden. Ik ga het per jaar bekijken. Ik ga nog een paar jaar door met schaatsen en dan zien we het wel."