Asielverzoek Syrische die zes keer terugreisde terecht afgewezen

DEN HAAG (ANP) - Het asielverzoek van een vrouw die zeker zes keer op en neer reisde naar Syrië is terecht afgewezen, zo oordeelt de Raad van State. De Syrische vertrok in 2013 vanuit haar land van herkomst naar Egypte, en reisde sindsdien zeker zes keer op en neer tussen Egypte en Syrië.

"Steeds is zij legaal en gecontroleerd door de Syrische autoriteiten in- en uitgereisd en heeft zij geen problemen ondervonden", aldus de Raad van State. Daarom mocht de asielaanvraag die ze in 2021 deed in Nederland worden afgewezen, oordeelde de hoogste bestuursrechter.

De vrouw ging in beroep tegen het afwijzen van de asielaanvraag, maar ook de Raad van State gaf haar ongelijk. De verantwoordelijke minister betrok bij die beslissing niet alleen het feit "dat de vreemdeling minimaal zes keer naar Syrië is teruggekeerd en daar zonder problemen heeft verbleven", maar ook dat de vrouw gezien haar individuele omstandigheden en de situatie in Syrië "geen reëel risico loopt op ernstige schade bij terugkeer".

Nareiziger

De vrouw is steeds "legaal en gecontroleerd door de Syrische autoriteiten" het land in- en uitgereisd. Ze verbleef steeds bij haar ouders, die in een gebied wonen dat wordt gecontroleerd door het regime van president Bashar al-Assad. Ze verbleef tussen 2019 en het najaar van 2021 voor het laatst bij haar ouders. In die tijd werkte ze als lerares. "Eind oktober 2021 heeft de vreemdeling zonder toestemming van de autoriteiten Syrië verlaten. Vervolgens is zij naar Nederland gereisd en heeft zij asiel aangevraagd", aldus de Raad van State.

Een andere zaak waarover de Raad zich boog betrof een vrouw die in 2018 een verblijfsvergunning kreeg als nareiziger. Datzelfde jaar reisde ze terug naar Syrië om voor haar zieke moeder te zorgen. "Tijdens haar verblijf in Syrië is de vrouw bevallen van haar kind, heeft zij haar been gebroken en is haar moeder overleden." Vanwege die grote levensgebeurtenissen verbleef ze langer in Syrië dan voorzien. De verantwoordelijke bewindspersoon mag meewegen dat de Syrische "zonder problemen na een eerder vertrek naar Syrië is teruggegaan". Daardoor hoeft de minister er, anders dan gebruikelijk, niet vanzelfsprekend vanuit te gaan dat de Syrische een reëel risico loopt op ernstige schade door het regime.

"Maar niet elke terugkeer naar Syrië betekent dat er geen reëel risico meer is", tekent de Raad van State daarbij aan. Dat verschilt per geval.