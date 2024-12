Vakbonden en Heineken sluiten cao-akkoord na stakingen

AMSTERDAM (ANP) - Heineken heeft een akkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe cao, na stakingen in onder meer de bierbrouwerijen in Zoeterwoude en Den Bosch. Het onderhandelingsresultaat tussen Heineken en FNV, CNV en MHP/De Unie zal nu worden voorgelegd aan de leden om over te stemmen.

In het akkoord is een collectieve loonsverhoging van 4 procent per 1 januari 2025 en 3 procent per 1 januari 2026 afgesproken. Ook zijn er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld rouwverlof, roosters en een verruiming van het ouderschapsverlof. De cao's voor de brouwerijen, commerciële tak en het internationale Heineken Group lopen eind dit jaar alle drie af. Die cao's gelden voor in totaal ongeveer 3700 werknemers.

Eerder deze maand zeiden de bonden al de stakingen op te schorten, omdat er weer gepraat werd met Heineken. De brouwer had eerder geklaagd dat er te snel werd overgegaan tot stakingen en zei verder te willen onderhandelen. De levering van bier kwam door de acties overigens niet in gevaar.