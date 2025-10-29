Kraft Heinz somberder over verkopen in aanloop naar splitsing

CHICAGO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Kraft Heinz heeft zijn verkoopverwachting voor dit jaar verlaagd. Het Amerikaanse bedrijf, onder meer bekend van Heinz-ketchup en Kool-Aid-limonade, kampt met een zwakkere vraag naar zijn snacks en andere producten. Consumenten die op de kosten letten, lijken te midden van de grote economische onzekerheid overgestapt op goedkopere huismerken.

Vooral in Noord-Amerika vallen de verkopen van Kraft Heinz tegen. Voor heel dit jaar gaat het bedrijf nu uit van een concernbrede omzetdaling van 3 tot 3,5 procent, gecorrigeerd voor effecten van bijvoorbeeld overnames. Eerder werd er nog rekening mee gehouden dat de afname mogelijk maar 1,5 procent zou bedragen.

De cijfers komen in een voor het bedrijf lastige tijd. Kraft Heinz heeft moeite investeerders te overtuigen van zijn plannen om zich op te splitsen in twee afzonderlijke bedrijven. Zelfs grootaandeelhouder Warren Buffett liet weten "teleurgesteld" te zijn. Die splitsing moet volgend jaar plaatsvinden.