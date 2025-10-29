ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kraft Heinz somberder over verkopen in aanloop naar splitsing

Economie
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 13:37
anp291025184 1
CHICAGO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Kraft Heinz heeft zijn verkoopverwachting voor dit jaar verlaagd. Het Amerikaanse bedrijf, onder meer bekend van Heinz-ketchup en Kool-Aid-limonade, kampt met een zwakkere vraag naar zijn snacks en andere producten. Consumenten die op de kosten letten, lijken te midden van de grote economische onzekerheid overgestapt op goedkopere huismerken.
Vooral in Noord-Amerika vallen de verkopen van Kraft Heinz tegen. Voor heel dit jaar gaat het bedrijf nu uit van een concernbrede omzetdaling van 3 tot 3,5 procent, gecorrigeerd voor effecten van bijvoorbeeld overnames. Eerder werd er nog rekening mee gehouden dat de afname mogelijk maar 1,5 procent zou bedragen.
De cijfers komen in een voor het bedrijf lastige tijd. Kraft Heinz heeft moeite investeerders te overtuigen van zijn plannen om zich op te splitsen in twee afzonderlijke bedrijven. Zelfs grootaandeelhouder Warren Buffett liet weten "teleurgesteld" te zijn. Die splitsing moet volgend jaar plaatsvinden.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

102889542_m

Als je dit eet slaap je dezelfde avond al beter

anp281025168 1

Slotpeilingen: fors verlies voor PVV en verder is het ongekend spannend

123672997_m

Door op deze manier te wandelen daalt je hartrisico drastisch

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-540555457

Stem je links of rechts? Wat je politieke voorkeur zegt over je persoonlijkheid

Loading