Rustig bij stembureaus op stations na enkele duizenden bezoekers

UTRECHT (ANP) - Na de ochtendspits is het rustiger geworden bij stembureaus op stations, ziet een NS-woordvoerder. Op station Utrecht Centraal hebben vooralsnog al zo'n 2500 mensen hun stembiljet ingeleverd bij een van de drie stemlocaties. Op Den Haag Centraal zagen medewerkers ongeveer 1000 tot 1500 mensen langskomen.

Momenteel is er vanwege de lunchpauze weer een "kleine piek" te zien met mensen die willen stemmen. Verder blijft het nu wat rustiger, aldus de woordvoerder.

In Amsterdam ging een kleine 500 mensen naar de stemlocaties op het Centraal Station.