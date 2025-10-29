Kwart tot derde van de kiezers in grote steden heeft gestemd

AMSTERDAM (ANP) - In de vier grootste gemeenten heeft tot nu toe ongeveer een kwart tot een derde van de kiesgerechtigden gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. De percentages verschillen iets per stad.

In Utrecht is het opkomstpercentage rond 13.00 uur het hoogst: 34 procent, meldt de gemeente. Amsterdam meldt dat rond 13.00 uur 27,6 procent van de kiezers had gestemd. In Den Haag is rond die tijd precies hetzelfde percentage kiesgerechtigden op komen dagen. In Rotterdam gingen tot dusver iets minder mensen naar de stembus: rond 13.00 uur ging het om 24,8 procent.

Andere grote gemeenten hebben vergelijkbare opkomstpercentages. In Groningen stond de teller rond 13.00 uur op 31,7 procent. In Eindhoven op 28,8 procent.

Sommige gemeenten geven op gezette tijden hun opkomstpercentages door. Zo liet de gemeente Lelystad rond 12.00 uur weten dat tot dat tijdstip 20,3 procent van de kiesgerechtigden een stem had uitgebracht. In Nijmegen had rond die tijd 25 procent van de kiezers gestemd.