Krant: alliantie van Japanse automerken tegen Chinese concurrentie

TOKIO (ANP/RTR) - Het Japanse Mitsubishi staat op het punt zich aan te sluiten bij een alliantie tussen Honda en Nissan, waardoor een grote nieuwe autogroep ontstaat. De gezamenlijke verkoop komt uit op meer dan 8 miljoen auto's per jaar, berichtte de Japanse zakenkrant Nikkei.

Samenwerking kan de Japanse autofabrikanten helpen kosten te besparen en sterker te worden in de strijd tegen de felle concurrentie op het gebied van elektrische auto's. Deze markt wordt voornamelijk gedomineerd door Chinese fabrikanten zoals BYD en het Amerikaanse Tesla.

In China, de grootste automarkt ter wereld, waren Japanse merken vroeger sterk, maar nu moeten ze opboksen tegen binnenlandse autofabrikanten die hun productie snel hebben opgevoerd. Zij veroverden snel marktaandeel met goedkope voertuigen, volgestopt met nieuwe technologie.

De details van de samenwerking tussen Mitsubishi, Honda en Nissan moeten nog worden uitgewerkt. Het is in ieder geval de bedoeling om de software in hun auto's te standaardiseren, wat een belangrijke stap kan betekenen in de toekomst van autotechnologie. De drie bedrijven hebben nog niet gereageerd tegenover persbureau Reuters.