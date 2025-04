Krant: Belgische oud-zakenman Guy Ullens overleden

BRUSSEL (ANP) - De Belgische oud-zakenman en kunstverzamelaar Guy Ullens is op 90-jarige leeftijd overleden, meldt de krant La Libre. Ullens werd eind jaren tachtig rijk met de verkoop van suikerbedrijf Tiense Suiker. Hij richtte zich na zijn pensioen in 2000 op liefdadigheid en het verzamelen van hedendaagse kunst. Ullens kwam twee jaar geleden ook in het nieuws toen zijn zoon zijn vrouw voor zijn ogen doodschoot.

Het vermogen van Ullens, geboren in een adellijke familie, werd ooit geschat op 3 miljard euro. De baron had vier kinderen uit zijn eerste huwelijk. In 2000 trouwde hij voor de tweede keer, met Myriam Ullens, die in conflict kwam met haar stiefzoon Nicolas Ullens. Die schoot haar in maart 2023 dood, waarbij ook zijn vader gewond raakte. Later gaf Nicolas zich aan bij de politie. Justitie meldde dat het motief voor de moord te maken had met "een familiaal conflict van financiële aard".