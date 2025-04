'Plofbrood' en de nadelen van 'extra lang lekker'

De supermarkt ligt er vol mee: broden in alle soorten en maten. Volkoren, spelt, desembrood en... ‘extra lang lekker’-brood. De naam klinkt handig, maar wat zit er eigenlijk achter deze houdbaarheid? En wat is eigenlijk 'plofbrood'?

Op de verpakking van sommige broden prijkt de belofte: ‘extra lang lekker’. Bakker en broodexpert Edwin Klaasen legt bij Radar uit hoe dit kan. “Bovenop het broodverbetermiddel (BVM) en de bloem, waar al enzymen, eiwitten en E300 aanwezig zijn, worden nog eens extra enzymen toegevoegd. Door dit proces blijft brood langer lekker, wordt het langer verkocht in de supermarkt en kan de consument het langer consumeren.”

Enzymen-cocktail

Wat er precies aan enzymen wordt toegevoegd, blijft vaak gissen. “Een medewerker van een enzymenfabriek moet ook een geheimhouding tekenen, zodat hij niet kunt doorvertellen wat er allemaal wordt toegevoegd aan die broden.”

Klaasen is duidelijk geen voorstander van ‘extra lang lekker’ brood. “Het lijkt mij niet de bedoeling dat er brood wordt ontwikkeld met weinig voedingswaarden en nog meer enzymen enkel om het langer houdbaar te maken.”

Plofbrood

Volgens hem zijn veel mensen zó gewend geraakt aan fabrieksbrood, dat ze nauwelijks meer weten wat écht brood is. “Veel mensen worden opgevoed met ‘plofbrood’, ook wel fabrieksbrood genoemd. Dit bevat niet de voedingswaarden en smaak die je eigenlijk wilt binnenkrijgen tijdens het eten van een brood en toch wordt het wel massaal verkocht.”

De term ‘extra lang lekker’ werkt goed in de schappen, maar volgens Klaasen is het misleidend. “Zij willen ook vaak brood dat je dagenlang in de keukenkast kunt bewaren. Maar hoe langer je een brood kunt bewaren, hoe meer er mee is gerommeld.”

De gewoonte om elke dag vers brood te halen is volgens hem grotendeels verdwenen. “Het zit bij mensen niet meer in hun systeem om elke dag vers brood te halen. Als er dan brood te koop is dat langer lekker is en meegaat, is dat voor de consument alleen maar handig.”

Voedselverspilling of manipulatie?

Supermarkten varen er wel bij: hoe langer het brood houdbaar is, hoe minder er wordt weggegooid. Maar Klaasen plaatst daar kanttekeningen bij. “Supermarkten kunnen ook simpelweg minder produceren, zodat er minder brood verspild wordt. Nu wordt brood nog meer gemanipuleerd en weten we niet precies wat er allemaal mee gebeurt voordat het bij ons op het aanrecht ligt.”

Wat Klaasen betreft is de oplossing simpel: meer openheid. Van grondstofleveranciers tot supermarkten — iedereen in de broodketen moet duidelijk maken wat er in ons dagelijks brood zit. En voor wie zeker wil zijn van smaak en kwaliteit? “Koop je brood bij de bakker.”