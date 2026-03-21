Krant: Brussel wil geen haast bij aanvullen gasvoorraden

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie heeft EU-lidstaten opgeroepen om hun doelstellingen voor gasvoorraden te verlagen en niet te haasten met het aanvullen van hun uitgeputte reserves. Dat zou de vraag naar gas wat kunnen temperen nu brandstof erg duur is door de Iranoorlog, meldt de Financial Times zaterdag.

In een brief, die door de Britse zakenkrant is ingezien, heeft Eurocommissaris voor Energie Dan Jørgensen lidstaten geïnstrueerd om het vuldoel voor hun gasopslagfaciliteiten te verlagen naar 80 procent van de capaciteit, waar de EU-doelstellingen normaal uitgaan van 90 procent.

Hij adviseerde landen ook om geleidelijk te werken aan het vullen van reserves. Hij wil een "einde-zomer-rush" vermijden die druk op de markten zou kunnen zetten, terwijl de landen kunnen wachten tot uiterlijk 1 december om de opslagdoelen te halen. Dat zou een maand later zijn dan de doelen die zijn ingevoerd door EU-wetgeving na de grootschalige invasie van Oekraïne door Rusland in 2022.

Noorwegen

De ondergrondse gasvoorraden in Nederland zijn nog maar voor 6,8 procent gevuld. Gasnetbeheerder Gasunie voorzag donderdag echter geen problemen, zeker nu de lente weer begint. Daarbij speelt mee dat Nederland niet afhankelijk is van gas uit het door de Iranoorlog getroffen Qatar. Vorig jaar kwam ruim de helft van het door Nederland geïmporteerde gas via pijpleidingen, met name uit Noorwegen. Vloeibaar gemaakt aardgas (lng) komt daarnaast vooral uit de VS.

Minister Stientje van Veldhoven (Klimaat, D66) herhaalde vrijdag dat de leveringszekerheid hier niet in gevaar is. Het opnieuw vullen van de gasbergingen voor komende winter is volgens haar in eerste instantie aan marktpartijen. Als die dat niet doen omdat gas nu heel duur is, kijkt de minister naar staatsdeelneming EBN om die taak op te pakken.