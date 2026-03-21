ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verstappen op pole position bij uitstapje naar Nürburgring

Sport
door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 11:15
anp210326077 1
NÜRBURG (ANP) - Max Verstappen heeft pole position veiliggesteld in de Nürburgring Langstrecken-Serie. De coureur van Red Bull maakt zaterdag een uitstapje uit de Formule 1 naar de Duitse race over vier uur, ter voorbereiding op de 24-uursrace die hij in mei op de Nürburgring rijdt.
Hij rijdt de wedstrijd in een Mercedes, normaal gesproken zijn concurrent in de Formule 1. De auto is wel gehuld in de kleuren van Red Bull. In de kwalificatie reed Verstappen de beste tijd van 7.51,75, iets minder dan twee seconden sneller dan de nummer 2.
De Nederlander rijdt de wedstrijd samen met de Fransman Jules Gounon en de Spanjaard Daniel Juncadella. De start is om 12.00 uur.
loading

Loading