Krant: China en VS gaan tarievenstrijd nog 3 maanden stilleggen

STOCKHOLM/HONGKONG (ANP/RTR) - De wapenstilstand in de 'tarievenoorlog' tussen China en de VS wordt volgens bronnen van de South China Morning Post met drie maanden verlengd. Dit zou worden besloten bij het aanstaande overleg tussen de twee partijen in Stockholm. In mei besloten Beijing en Washington de enorme invoerrechten waarmee ze elkaar in de handelsoorlog bestookten tot zeker 12 augustus deels te neutraliseren.

Volgens bronnen van de South China Morning Post is er inhoudelijk geen toenadering in de onderhandelingen in zicht, maar wordt in Stockholm besloten kalm te blijven. Zo zouden nog drie maanden geen stappen worden ondernomen om het handelsconflict verder te laten escaleren en komen er voorlopig niet meer invoerrechten.