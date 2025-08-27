ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Krant: Chinese fabrikanten willen flink meer AI-chips maken

Economie
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 19:10
anp270825166 1
LONDEN (ANP/RTR) - Chinese chipfabrikanten streven ernaar de productie van chips voor toepassingen met kunstmatige intelligentie (AI) in het land volgend jaar te verdrievoudigen. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Op die manier zou China zijn afhankelijkheid van het Amerikaanse chipconcern Nvidia willen verminderen.
Huawei wil volgens de krant eind dit jaar beginnen met de productie in een fabriek die zich toelegt op AI-chips. In 2026 zouden nog twee faciliteiten van start moeten gaan. De fabrieken zijn specifiek bedoeld om Huawei te ondersteunen, maar het is onduidelijk wie de eigenaren zijn. Huawei vertelde de FT dat het geen plannen heeft voor eigen fabrieken.
China's grootste chipfabrikant, SMIC, zou daarnaast van plan zijn om volgend jaar zijn productiecapaciteit voor 7 nanometer chips te verdubbelen. Huawei en SMIC reageerden niet onmiddellijk op verzoeken van de FT om commentaar.
Vorig artikel

Vrees voor windparken in Groene Hart, oproep tot actie

Volgend artikel

Astrid Holleeder uit anonimiteit, wordt 'duider' bij talkshow

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-27 090326

B&B Vol liefde: Daniël gedroeg zich als een puber op vakantie in Chersonissos

91a9465b-6281-4646-90a8-5382bda34e15

Waarom verkrachten sommige mannen vrouwen?

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt

ANP-534143554

Dit is de reden van het nieuwe kapsel van Carlos Alcaraz: "Het ziet er niet uit"

ANP-465396432

Echtgenote van zieke Bruce Willis: hij weet niet meer dat ik zijn vrouw ben

ANP-490702118

Deze 5 veelgehoorde tips maken je slaapproblemen alleen maar erger