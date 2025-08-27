ECONOMIE
Astrid Holleeder uit anonimiteit, wordt 'duider' bij talkshow

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 19:13
bijgewerkt om woensdag, 27 augustus 2025 om 19:38
anp270825167 1
Astrid Holleeder is woensdag uit de anonimiteit getreden tijdens een uitzending van RTL Boulevard. Daarin werd ook bekendgemaakt dat de zus van de veroordeelde Willem Holleeder, tegen wie zij verklaringen aflegde, aan de slag gaat als 'duider' van onder meer rechtszaken in de talkshow RTL Tonight.
De 59-jarige Astrid heeft jarenlang in anonimiteit ondergedoken gezeten uit angst voor vergelding voor de getuigenissen tegen haar broer, die levenslang kreeg voor onder meer het opdracht geven voor vijf moorden. Maar "tien jaar in de schaduw" is genoeg, vertelde ze. "Ik kan het niet meer. Ik heb genoeg gemist, genoeg verloren. Vandaag is het tijd voor een reuzensprong."
Behalve als 'duider' pakt Astrid ook weer haar werk op in de advocatuur. Hoe dat precies vorm gaat krijgen, vertelt ze later, werd gezegd bij RTL Boulevard.
Astrid legde de verklaringen tegen haar broer af samen met haar zus Sonja. In 2016 bracht Astrid het boek Judas uit, onder meer over de relatie met haar broer.
