Krant: Tata Steel vreest impact Brits-Amerikaanse handelsdeal

LONDEN (ANP) - Staalconcern Tata Steel is bang voor exportbeperkingen door de vorige maand aangekondigde Amerikaans-Britse handelsdeal, schrijft zakenkrant Financial Times. Sinds de sluiting van zijn twee hoogovens in Port Talbot vorig jaar importeert de Britse tak van Tata Steel staal van zusterbedrijven in India en Nederland voor verwerking in het Verenigd Koninkrijk om dit vervolgens naar klanten te verschepen. Dit zou echter in strijd kunnen zijn met Amerikaanse importregels die vereisen dat al het staal "gesmolten en gegoten" wordt in het land van waaruit het wordt geïmporteerd.

Eerder deze week stelde president Donald Trump Britse staalproducenten nog vrij van een verdubbeling van de Amerikaanse staal- en aluminiumtarieven van 25 naar 50 procent. Maar de handelsdeal tussen de VS en het VK van vorige maand beloofde deze tarieven tot nul te verlagen. Er is echter nog geen overeenstemming over wanneer het akkoord ingaat, waardoor de sector nog in onzekerheid verkeert.