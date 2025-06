Trump wil nu niet met Musk praten

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil nu niet in gesprek met Elon Musk, een dag na hun publieke ruzie. Trump vertelde tegen de Amerikaanse nieuwszender ABC dat Musk graag met hem wil spreken, maar hij er zelf "nog niet klaar voor is".

Een journalist van ABC vroeg Trump vrijdag of hij later die dag nog met Musk gaat bellen. "Bedoel je die man die zijn verstand heeft verloren?", zei Trump, eraan toevoegend dat hij nu "niet bijzonder geïnteresseerd" is in een gesprek. ABC meldt op basis van Trumps directe kring dat de president eerder verdrietig dan boos is. Een adviseur die donderdagavond bij hem was, vertelde dat Trump "teleurgesteld" leek over de breuk met Musk.

De president overweegt zijn Tesla te verkopen of weg te geven, bericht ABC verder. Hij zou de auto hebben gekocht om Musk, de topman van het autobedrijf, te steunen. De aandelen van Tesla daalden toen Musk begon als adviseur van Trump. Musk stopte vorige week met zijn werk voor de regering.