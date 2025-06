Je kunt nu in de VS heerlijke zalm eten zonder vis

De Amerikaanse voedingsmiddelenautoriteit FDA heeft een historische mijlpaal bereikt door voorhet eerst goedkeuring te verlenen aan cellulaire gekweekte zeevruchten. Het Californische bedrijf Wildtype heeft toestemming gekregen om hun l ab-gekweekte coho-zalm commercieel te verkopen, wat een revolutionaire ontwikkeling betekent voor de voedingsindustrie. Deze innovatie biedt consumenten de mogelijkheid om authentiek smakende zalm te eten zonder dat er daadwerkelijk vis voor is gevangen of gekweekt in traditionele aquacultuur.

Als de eerste berichten kloppen - het zou heel lekker zijn - kan het op lange termijn de oceanen nog redden van overbevissing.

De 'zalm' is sinds eind mei beschikbaar in het bekroonde Haïtiaanse restaurant Kann in Portland, Oregon, waar het wordt geserveerd in een zomerse combinatie met ingemaakte aardbeien, gekruide tomaat en een epis rijstcracker . Het restaurant serveert de cellulaire zalm aanvankelijk elke donderdag in juni, met plannen om vanaf juli dagelijks beschikbaar te zijn .

Wildtype heeft aangekondigd dat het product binnen vier maanden ook in vier andere restaurants zal worden gelanceerd .

In Europa is kweekvis of kweekvlees vooralsnog verboden