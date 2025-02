WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping bellen dinsdag toch niet, schrijft zakenkrant The Wall Street Journal. Eerder op de dag zei Trumps handelsadviseur Peter Navarro dat de twee presidenten zouden bellen over het handelsconflict tussen de twee landen. Maar volgens The Wall Street Journal spreekt een Amerikaanse functionaris dat nu tegen.